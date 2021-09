Bei Love Island ist heute wieder Kofferpacken angesagt! Das verkündete jetzt die Moderatorin Sylvie Meis (43) den entsetzten 16 verbliebenen Kandidaten. Dieses Mal müssen die vier Lieblingspaare der Zuschauer – Isabell und Robin, Lisa und Mo, Jess und Domi (19) sowie Dennis und Jennifer – entscheiden, welche drei Mitstreiter sie nach Hause schicken wollen. Die große Frage: Auf welche Islander fällt ihre Wahl?

Eine Entscheidung nimmt die eigentlich vor diese Eliminierung sichere Lisa ihren Mitbewohnern ab: Sie geht freiwillig! "Ich merke, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich gehe jetzt runter und sage den anderen, dass ich die Villa freiwillig verlassen werde!", teilt die Friseurin aus Bremen mit. So müssen sich die anderen nun nur noch auf zwei Teilnehmer einigen, deren "Love Island"-Abenteuer sie vorzeitig beenden. An der Feuerstelle kommen dann alle Islander zusammen, um zu erfahren, zu welchem Ergebnis Isabell, Jess, Dennis und Co. gekommen sind.

Nachdem Robin einen nach dem anderen von der Zitterpartie erlöst, stehen am Ende nur noch Jannik, Domenik und Kendra da, die um ihren Platz in der Villa bangen. Doch dann foltert der Bürokaufmann die Drei nicht länger und enthüllt: "Die Person, die noch mal die Chance bekommt, setzt einfach hier in den letzten Tagen ein klares Statement. Jannik, komm zu uns." Somit heißt es für Lisa, Domenik und Kendra Abschiednehmen von der Liebesinsel.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Sylvie Meis und die "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

RTLZWEI Robin, Isabell, Lisa, Angelina, Jennifer und Jannik im Schlafzimmer der "Love Island"-Villa

Anzeige

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



