Silvia Wollny (56) genießt ihr Leben als Großfamilienoberhaupt total! Die Rheinländerin ist nicht nur stolze Mutter von elf Kindern, sondern auch schon Großmutter. Erst vor wenigen Monaten brachte ihre Tochter Sarafina (26) Zwillinge zur Welt: den kleinen Casey und seinen Bruder Emory. Oma Silvia ist total verliebt in die beiden frisch geschlüpften Knirpse – und hat deswegen auch ganz putzige Spitznamen für die Twins!

In einem Q&A auf Instagram stellte sich die 56-Jährige den Fragen ihrer Fans. Ein User wollte wissen, welche Kosenamen sie für ihre jüngsten beiden Enkel hat. Silvia antwortete prompt: "Mai und Käfer. Die zwei sind im Mai geboren, deswegen Maikäfer!"

Die Zwillinge haben aber nicht nur ganz besondere Spitznamen. Auch ihre Vornamen wählten Sarafina und ihr Mann Peter (28) mit viel Bedacht aus. Inspiriert wurden sie dabei unter anderem von einer TV-Serie, in der eine Hauptfigur Casey heißt. Emorys Name hingegen war sogar die Idee von Mama Silvia, die diesen in Thailand aufgeschnappt hatte.

