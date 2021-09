Die Fußballwelt steht unter Schock! In Großbritannien haben sich schon so einige Profikicker in die Herzen der Fans gespielt: Einer von ihnen war auch Jimmy Greaves, der seinen Karrierehöhepunkt in den 1960ern feiern durfte. Bei der Weltmeisterschaft 1966 im eigenen Land holte der gebürtige Londoner den großen Titel mit seinem Team. Greavsie, wie Jimmy von den Fans genannt wurde, zählte damals zu den besten Stürmern der Welt. Jetzt ist der WM-Held mit 81 Jahren verstorben.

Auf Twitter veröffentlichte sein ehemaliger Verein Tottenham Hotspur die Nachricht über den Tod des Briten. "Wir sind zutiefst betrübt, erfahren zu haben, dass der große Jimmy Greaves gestorben ist. Unsere Anteilnahme in dieser traurigen Zeit gilt seiner Familie und seinen Freunden", heißt es in dem offiziellen Statement. Jimmy sei Berichten zufolge "friedlich eingeschlafen". Die Fans sind von dem schweren Verlust für die Fußballwelt ebenfalls geschockt – den Beitrag kommentierten zahlreiche User mit Beileidsbekundungen.

Auch Nationalspieler Harry Kane (28) meldete sich kurz nach Bekanntwerden des Tods der Fußballikone zu Wort und schrieb zu einem Foto von sich und dem Rekordtorschützen: "Ruhe in Frieden, Jimmy Greaves. Er ist eine Legende und einer der besten Torschützen. Ich denke an seine Familie und seine Freunde."

Getty Images Fußballer Jimmy Greaves 1957

Getty Images Britische Fußballlegende Jimmy Greaves

Instagram / harrykane Jimmy Greaves und Harry Kane

