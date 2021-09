Zwischen Isabell und Robin kriselt es – mal wieder! Die zwei Love Island-Kandidaten haben etwas gebraucht, um zueinanderzufinden. Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Vom Knutschen bis zum ersten Zoff haben die Beauty und der Bayer innerhalb kürzester Zeit alles durch. Heute durfte das Couple dann sogar in die Private Suite und etwas Zweisamkeit genießen. Aber nach einem romantischen Abend kriegten sich Isabell und Robin schon wieder in die Haare!

Auslöser der Diskussion war offenbar Isabells Aufenthalt im Bad. Für Robin, der sich eine unkomplizierte Partnerin wünscht, braucht sie anscheinend zu lange, sodass ein Streit entfacht. Statt das klärende Gespräch miteinander zu suchen, lassen beide Dampf bei den anderen Kandidaten ab. Für den Zweimetermann ist wohl auch das ein No-Go: "Das regt mich auf. Ich glaube, sie liebt es zu streiten. Kaum läuft alles gut, fängt sie wieder an mit Streit. Sie macht sich selber alles kaputt. Es könnte so schön sein", zeigte er sich ziemlich genervt.

Auch Isabell hat einiges an ihrem Auserwählten auszusetzen: "Er hat dann sofort eine Mauer vor sich und es prallt alles ab, was ich sage. Er hatte noch nie eine Beziehung und das macht mir auch Angst. Das ist ja das Problem. So funktioniert das nicht!", erklärte die einstige GNTM-Teilnehmerin den Girls in der Villa. Ob die zwei sich noch einmal zusammen raufen werden?

Anzeige

RTLZWEI Isabell Kremer und Robin Widmann auf "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Robin Widmann und Isabell Kremer, "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatinnen 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de