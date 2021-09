Ist dieses Love Island-Couple bald wieder Geschichte? Nachdem Dennis Felber Singlelady Isabell Kremer einen Korb verpasste, näherte sich die Beauty Robin Widmann an. Zwischen ihnen schien es prompt perfekt zu harmonieren. Doch ein großes Problem hat Robin mit seiner Auserwählten: Sie ist nicht gerade sportlich. Könnte ihr weiteres Kennenlernen etwa daran scheitern? Fans wären davon ganz und gar nicht begeistert!

Nachdem Robin in der letzten "Love Island"-Folge offen bekundete, dass er ein Problem damit habe, wenn seine Partnerin nicht gerade sportbegeistert ist, hängt zwischen ihm und Isabell der Haussegen schief. Die Twitter-Gemeinde gibt dem Augsburger die Schuld daran. "'Love Island' ist der Beweis für 'Generation beziehungsunfähig'. Sobald das Ideal, das man sich um die Person aufgebaut hat, nun einen Riss bekommen hat, ist alles vorbei", ärgerte sich ein User. "Wenn Robin jetzt Isabell abschießt, weil sie keinen Sport macht, hassen wir ihn, oder?", ergriff ein anderer Partei für die Straubingerin.

Auch Isabell machte Robin eine Ansage, nachdem er sich darüber ausließ, dass sie nicht so sportlich aktiv sei. "Weißt du, was dein Problem ist? Kein Mensch ist perfekt und keiner ist so, wie du dir das vorstellst", warf sie dem Hottie vor. Was ist eure Meinung? Bleiben Robin und Isabell bei "Love Island" zusammen? Stimmt unten ab!

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Isabell Kremer und Robin Widmann bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer 2021: Isabell Kremer und Robin Widmann

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Robin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de