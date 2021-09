Frank Otto (64) blickt nach vorne. Ende vergangenen Jahres ging die Beziehung zwischen dem Hamburger und seiner langjährigen Freundin Nathalie Volk (24) in die Brüche. Nach dem Liebes-Aus hat sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidaten wieder verliebt – und vor ein paar Wochen sogar Verlobung gefeiert! Während Nathalie happy ist an der Seite ihres Timurs, scheint sich Frank mittlerweile auch auf andere Dinge zu konzentrieren.

Der 64-Jährige war beim Heimspiel des FC St. Pauli gegen den FC Ingolstadt dabei – doch nicht alleine. An der Seite einer unbekannten Frau feuerte er seine Mannschaft an. Bild liegen die Aufnahmen vor. Das Duo hat sichtlich Spaß an dem sportlichen Ereignis – vermutlich allerdings auch deswegen, weil der St. Pauli einen 4:1-Sieg einfahren konnte! In welchem Verhältnis die beiden Personen zueinanderstehen, ist nicht bekannt.

Im Interview mit RTL machte Frank schon im vergangenen Juni deutlich, dass er die Trennung gut überstanden hätte: "Mir geht es richtig wunderbar. Ich fühle mich mitten im Leben." Er sehe immer positiv in die Zukunft. "Ich bin schnell wieder bei der Sache und blicke nach vorne", erklärt er.

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige

Getty Images Frank Otto im Oktober 2016 in Hamburg

Anzeige

Instagram / nathalievolk Frank Otto und Nathalie Volk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de