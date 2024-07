Video zeigt: Frank Otto greift eine Frau nach Partynacht an

Derzeit kursiert ein Video, das Frank Otto (67) bei einem Übergriff auf eine Frau zeigt. Wie Bild berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits in den frühen Morgenstunden des 14. Juli im Düsseldorfer Klub "Rudas Studios". Dort war Frank mit dem Beauty-Doc Mehmet Atila zu Gast, bis es zum Streit kam. Der Auslöser: Offenbar soll der Partner von Nathalie Volk (27) von einem Sicherheitsmann angehalten worden sein, da er seine Verzehrkarte angeblich nicht bezahlt hatte. In dem Clip wird deutlich, dass Frank den Mitarbeiter zunächst leicht schubst und sich dann weiter Richtung Ausgang bewegt. Mit voller Wucht rennt der Unternehmer schließlich gegen eine Frau, die an einem Tresen steht, und drückt sie nach hinten. Ein weiterer Mitarbeiter eilt der Frau zur Hilfe.

Ein Augenzeuge berichtet dem Blatt wenig später: "Otto war wie von Sinnen. Zum Glück hat die Security eingegriffen und die Frau beschützt. Wer weiß, was sonst passiert wäre." Das Management des 67-Jährigen reagiert bereits in einem Statement und erklärt: "Frank Otto wurde von dem Security bedrängt. Nachdem der Security von ihm abgelassen hatte, wollte er nur noch weg – wobei er zum Ausgang ging. Nur war da kein Ausgang, sodass er umdrehte, um den richtigen Ausgang zu nehmen. An mehr kann er sich nicht erinnern, außer dass er ins Hotel wollte."

Kurz darauf meldet sich auch Franks Begleitung Mehmet gegenüber dem Blatt zu Wort und erklärt: "Herr Frank Otto war mein Gast, der Tisch im VIP-Bereich war auf meinen Namen reserviert. Entsprechend hatte ich auch seine Verzehrkarte bei mir. Als wir beschlossen haben, den Klub zu verlassen, habe ich die Rechnung am Tisch beglichen." Frank sei bereits Richtung Ausgang gegangen, als der Beauty-Doc sah, "wie ein Türsteher versuchte, Herrn Otto aufzuhalten. Das Missverständnis konnte ich schnell aufklären." Von der Attacke auf die Frau habe er nichts mitbekommen: "Von einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Begleitung von mir oder einer anderen Dame ist mir nichts bekannt. Dies passt auch überhaupt nicht in den Kontext und wäre mir sicherlich aufgefallen, da ich vor Ort war."

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

Getty Images Frank Otto im Januar 2020 in Los Angeles

