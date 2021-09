Bei Silvia Wollny (56) kommt offenbar keiner ungeschoren davon! Während ihre Tochter Sarafina Wollny (26) und deren Mann Peter (28) inzwischen stolze Eltern von Zwillingen geworden sind, wird die Schwangerschaft in der aktuellen TV-Staffel der Großfamilie nochmals thematisiert. So ist die frischgebackene Mutter zum Zeitpunkt des Drehs noch mit dickem Babybauch unterwegs. Kurz vor der Geburt benötigt Sarafina jedoch auch Ruhe. Für Mama Silvia steht daher fest: Peter muss die Hausarbeit übernehmen!

"Bei Sarafina wird es jetzt von Tag zu Tag brenzliger, und da muss Peter jetzt für sie in die Bresche springen", erklärte Silvia in der aktuellen Wollny-Folge im Gespräch mit Partner Harald Elsenbast (61). Peter habe seiner Liebsten ohnehin helfen wollen – allerdings hat er im Haushalt keinerlei Grundkenntnisse. Das will Silvia ändern, indem sie kurzerhand einen Crashkurs anbietet. Den muss Peter aber nicht ganz allein absolvieren – auch Sylvana Wollnys (29) Partner Florian Köster (33) ist mit von der Partie, um sich Silvias Haushaltstipps abzugucken.

Unter der Aufsicht des Familienoberhaupts müssen die beiden also nicht nur den Herd schrubben und die Fenster putzen, sondern bekommen auch beigebracht, wie man die Wäsche sortiert und welches Waschprogramm notwendig ist. Die Mühe zahlte sich aus: Am Ende erhielt das Duo für die spontane Teilnahme nicht nur eine Urkunde, sondern auch das goldene Kehrblech von Schwiegermama Silvia überreicht.

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Silvia Wollny mit ihrer Tochter Sarafina

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Silvia Wollny mit ihren Schwiegersöhnen Peter und Florian

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Oberhaupt der TV-Großfamilie

