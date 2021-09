Evanthia Benetatou (29) scheint es wieder besser zu gehen! Die vergangenen Monate waren für die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht leicht: Nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Chris Broy lieferte sich das einstige Paar einen hitzigen Schlagabtausch. Der Kindsvater soll die Influencerin nach der Geburt ihres Sohnes George Angelos kaum unterstützt haben. Deshalb musste sie ihre Hündin Sheikha kurzzeitig sogar zu ihrem Vater geben. Jetzt scheint es bei Eva aber bergauf zu gehen: Im Netz teilt sie ein paar zuckersüße Fotos mit ihrem Spross im Partnerlook!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 29-Jährige zwei Schnappschüsse von sich und ihrer kleinen Familie. Während sie auf einem Bild mit ihrem Sohnemann und der Fellnase zu sehen ist, gibt sie George auf einer weiteren Aufnahme liebevoll einen Kuss. Das Besondere an den Pics? Sowohl Eva als auch George tragen auf den Fotos einen pastellgelben Pullover und eine dazu passende hellbraune Jogginghose. "Partnerlook", notierte sie darunter.

Die Fans und Freunde der gebürtigen Griechin sind von diesen Schnappschüssen total begeistert. Innerhalb weniger Stunden bekommt der Beitrag über 15.000 Likes – und in der Kommentarspalte darunter finden sich zahlreiche positive Reaktionen. Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Yeliz Koc (27), die momentan ein ähnliches Trennungsdrama durchlebt, lässt beispielsweise ein Herzaugen-Emoji da.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im September 2021

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Griechenland 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de