Daniela Katzenbergers (34) Heimaturlaub ist vorbei! Obwohl die Kultblondine inzwischen mit ihrem Mann Lucas (54) und ihrer Tochter Sophia (6) auf Mallorca lebt, stattet sie ihrer Heimat Deutschland regelmäßig einen Besuch ab. Immerhin wohnen noch Danis Schwester Jenny (29) und ihre Mama Iris (54) in Deutschland. Jetzt kehrte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in ihre Wahlheimat Mallorca zurück und offenbarte ihren Fans: Der Genuss der heimischen Kost hat Danis hübsche Kurven wachsen lassen.

Auf Instagram teilt Dani ein Foto, wie sie superentspannt in einem sonnengelben Bikini am Pool relaxed. Doch so entspannt wie die Blondine dabei aussieht, ist sie offenbar gar nicht. Die 34-Jährige enthüllt: Sie muss ihren Bauch nach ihrem Urlaub für das Foto ganz schön einziehen. "Zurück auf Mallorca. Bauch rein, Brust raus, verdammt, die Pfalz war lecker", witzelt die Mutter über die Pfunde, die sie sich angeblich draufgefuttert hat.

Immerhin nimmt die gebürtige Pfälzerin das Thema Gewichtszunahme – wie so vieles andere auch – mit Humor und betont im Netz immer wieder, dass man seinen Körper so lieben sollte, wie er ist. Zum Beispiel teilte sie im Sommer ein Foto mit ihren Freundinnen, auf denen man Dani und ihre Mädels von hinten sieht. "Es gibt keine Cellulite, es gibt nur scheiß Licht", schrieb sie zu dem Foto, auf dem die Frauen selbstbewusst ihre Kurven zeigten.

Daniela Katzenberger, September 2021

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

Daniela Katzenberger (links) und ihre Freundinnen im Juli 2021

