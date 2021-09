Bekommen Pamela Gil Matas Fans bald noch mehr von ihrem neuen Freund zu sehen? Am Donnerstag überraschte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Follower mit dieser schönen Nachricht: Nach jahrelangem Single-Dasein ist sie inzwischen wieder glücklich vergeben. Noch wissen ihre Fans nicht, wer Pams Herz gestohlen hat. Aber soll das auch so bleiben? Gegenüber Promiflash verrät Pamela nun, ob sie vorhat, ihren Freund auf ihren Accounts zu zeigen.

"Ich weiß noch nicht, inwiefern ich ihn zeigen werde. Das werde ich nach Gefühl machen und ihn zeigen, wenn mir danach ist", erklärt sie im Promiflash-Interview. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ist Pamela nun etwas zögerlich, wenn es darum geht, die Identität ihres Liebsten preiszugeben: "Aktuell möchte ich, dass er sich langsam an die Situation (mein Leben in der Öffentlichkeit) gewöhnen kann und sieht, mit was ich alles konfrontiert werde. Ich wünschte nämlich, ich hätte damals auch die Möglichkeit gehabt, mich ranzutasten, aber es ging ja alles sehr schnell."

Bislang genießen die Influencerin und ihr Unbekannter ihr privates Glück offenbar noch sehr. Beim Gedanken an ihren Freund gerät Pamela jedenfalls regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe noch nie einen so reflektierten, aufmerksamen, fürsorglichen und ehrlichen Mann kennengelernt, bei dem ich mich fallen lassen und auf den ich mich verlassen kann. Das, was ich mir von einem Partner wünsche, erfüllt er zu hundert Prozent." Aber auch ihr Freund erklärt, dass er von Pams Ehrlichkeit, direkter Art und Lebensfreude begeistert ist.

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Influencerin

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de