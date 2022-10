Nicht geplant: Pamela Gil Mata ist schwanger mit erstem Baby

Unverhofft kommt oft, dachte sich wohl Pamela Gil Mata! Die Influencerin nahm im Jahr 2015 bei Der Bachelor teil. Der Rosenkavalier Oliver Sanne (36) sollte jedoch nicht der Mann ihres Lebens werden. Bei Bachelor in Paradise versuchte sie ihr Liebesglück mit Philipp Stehler (34). Diese Beziehung ging in die Brüche. Mittlerweile ist Attila der neue Mann an ihrer Seite und die beiden sind überglücklich. Und jetzt hat das Paar noch mehr Grund zur Freude: Pamela ist zum ersten Mal schwanger!

