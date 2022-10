"Bachelor in Paradise"-Bekanntheit Pamela ist schwanger!

Pamela Gil Mata verkündete herzerwärmende News! Nach ihrer erfolglosen Der Bachelor-Teilnahme versuchte die Beauty ihr Glück bei Bachelor in Paradise. Doch ihre Liaison mit TV-Bekanntheit Philipp Stehler (34) sollte nicht halten. Daraufhin fand sie jedoch im wahren Leben den Richtigen für sich. Gegenüber Promiflash schwärmte sie schon von ihrem Partner. Nun gab es ein erfreuliches Update: Pamela und ihr Freund werden Eltern!

Das verkündete die einstige Kuppelshow-Kandidatin auf ihrem Instagram-Profil mit einem niedlichen Clip. Pamela und ihr Liebster posieren süß für die Kamera – er hält liebevoll ihre bereits runde Körpermitte. Megaglücklich strahlt sich das Paar immer wieder an. "Damit hat absolut niemand von uns gerechnet", schrieb die Influencerin zu dem Video, welches bereits zahlreiche Likes und Kommentare bekommen hat.

So gratulierten den werdenden Eltern bereits einige aus dem "Bachelor"-Kosmos – unter anderem Christina Grass (34): "Aw, wie schön. Ich gratuliere euch von ganzem Herzen." Die Beauty nahm ebenfalls an "Bachelor in Paradise" teil und ernte dort tatsächlich ihren jetzigen Partner Marco Cerullo (33) kennen.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata mit Freund Atilla

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, Influencerin

RTL / Stefan Gregorowius Christina Grass und Marco Cerullo, Sommerhaus-Kandidaten 2022

