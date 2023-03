Pamela Gil Matas Leben drehte sich wegen Sohn um 180 Grad!

Pamela Gil Mata gibt ehrliche Einblicke in ihren neuen Alltag. Im vergangenen Oktober hatte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin überraschend verkündet, dass sie ein Kind erwartet. An der Schwangerschaft hatte sie ihre rund 55.700 Fans auch regelmäßig teilhaben lassen. Anfang März war es dann endlich so weit gewesen und die Influencerin und ihr Partner hatten ihren gemeinsamen Sohn in den Armen halten dürfen. Im Promiflash-Interview berichtete Pamela nun, dass ihr Nachwuchs so einiges in ihrem Leben verändert habe.

Die dunkelhaarige Beauty begann zu erzählen, dass sich ihr Alltag seit der Geburt des kleinen Samir Maél um 180 Grad gedreht habe. Aus diesem Grund müssten sich die Eltern auch erst noch an alles gewöhnen und sich einleben. Pamela berichtete außerdem, dass ihre Schwangerschaft der Grund gewesen sei, dass ihr Partner und sie im vergangenen Dezember zusammengezogen sind. "Wir wollten, dass Attila so viel wie möglich von der Schwangerschaft mitbekommt", erinnerte sich die Mama. Zudem habe sie ihrem Nachwuchs ein Zuhause geben wollen, "in dem er sich schön einleben kann, mit beiden Elternteilen und in der Nähe unserer Familien".

Allgemein habe die Geburt ihres Sohnes die Eltern noch mehr zusammengeschweißt. "Man lernt sich in der Zeit nochmals ganz anders kennen", versicherte Pamela gegenüber Promiflash. Abschließend zeigte sie sich dann noch sehr dankbar dafür, dass ihr Schatz während der Schwangerschaft alles dafür getan habe, damit es ihr und dem Baby gut geht.

Pamela Gil Mata im März 2023

Pamela Gil Mata und ihr Freund Attila im Dezember 2022

Pamela Gil Mata, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

