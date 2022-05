Pamela Gil Mata ist glücklicher denn je! Im vergangenen September machte die Ex von Philipp Stehler (33) ihre neue Beziehung offiziell. Obwohl die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihren Freund zunächst nicht auf Social Media zeigen wollte, folgten einige Wochen später die ersten Pärchen-Pics. Seitdem werden Pams Fans regelmäßig mit Couple-Content von ihr und Freund Attila versorgt. Promiflash hakte nun nach: Wie läuft Pams (Fern-)Beziehung?

Promiflash traf die gebürtige Dominikanerin exklusiv auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin. Dabei sprach sie ganz offen über ihr Liebesglück. Da ihr Liebster Attila in Nürnberg lebt und Pamela in München, führen die beiden eine Fernbeziehung. Für das Paar ist das allerdings kein Problem! “Ich bin superflexibel – dafür, dass es eine Fernbeziehung ist, sehen wir uns relativ oft”, gab Pam im Interview an. Trotz der dauerhaften räumlichen Trennung scheint die Influencerin sehr glücklich in ihrer Beziehung zu sein. “Es läuft aber auch so ganz gut”, berichtete Pamela ergänzend.

So gab Pamela ehrlich gegenüber Promiflash zu, dass sie schon an den nächsten Schritt in ihrer Beziehung denkt: "Ich hoffe doch, dass wir bald mal zusammenziehen!" Trotz erster Vorstellungen hat das Paar aber noch keine konkreten Pläne.

