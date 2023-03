Das waren die emotionalsten Baby-Momente für Pamela Gil Mata

Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin Pamela Gil Mata hat vor wenigen Tagen eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben mit ihrer Community geteilt: Sie und ihr Partner haben Anfang März ihr erstes Kind – einen kleinen Sohn namens Samir Maél – auf der Welt begrüßen dürfen. Natürlich hat es da in den vergangenen Monaten ganz besondere Augenblicke im Leben der Influencerin gegeben: Im Promiflash-Interview rief sich Pamela nun die emotionalsten Momente in Erinnerung!

Gegenüber Promiflash ließ die stolze Neu-Mama jetzt noch einmal ihre Schwangerschaft Revue passieren – und dabei fasste sie die besonders rührenden Momente zusammen. "Als wir den ersten Herzschlag hörten", betonte Pamela und fügte hinzu: "Und die Verkündung an unsere Eltern und Freunde." Diese Highlights seien für die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin und ihren Partner "wirklich sehr emotional" gewesen.

Aber auch nach der Geburt hat Pamela wohl schon einen Lieblingsmoment. "Da ich Samir nach der Geburt nicht direkt auf die Brust gelegt bekommen habe – beziehungsweise erst später für einen kleinen Augenblick – war der bisher schönste Momente in der Kinderklinik, als ich ihn endlich halten und das genießen konnte", schwärmte sie.

Pamela Gil Mata und ihr Partner Atilla im Januar 2023

Pamela Gil Mata, Influencerin

Pamela Gil Mata, TV-Bekanntheit

