Pamela Gil Mata hat am Ende offenbar doch noch den Richtigen gefunden! Nachdem die Influencerin bei ihrer Bachelor-Teilnahme im Jahr 2015 einen Korb von Oliver Sanne (34) bekommen hatte, bandelte sie 2018 mit Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (33) an – doch ihr Flirt sollte dramatisch enden und nicht von Dauer sein. Daraufhin war die süße Brünette lange als Single unterwegs. Doch jetzt verkündete Pam überglücklich: Sie hat einen neuen Freund!

Das gab die Münchenerin nun via Instagram bekannt: "Ich hatte mich schon fast mit dem Gedanken abgefunden, alleine zu bleiben, aber dann kamst du. So schlagartig kann sich alles ändern", schreibt Pamela zu zwei Pärchenbildern. Der Kuppelshow-Star kuschelt hier mit seinem Schatz im Wasser. Das Gesicht des Blondschopfs ist auf den Fotos nicht zu sehen – auch seinen Namen verrät sie nicht...

Aus gutem Grund, wie sie in ihrer Story ausführt: "Ich habe aus meiner letzten Beziehung in der Öffentlichkeit und auch von meinen Kollegen, die ihre öffentlich geführt haben, gelernt, dass sich sehr viele ungefragt einmischen. Das kann sehr unter Druck setzen." Aber warum hat Pam ihre Liebe dann überhaupt öffentlich gemacht? "Ich mag diese Geheimnistuerei hier nicht", erklärt sie.

In ihrer Story beantwortete Pamela auch schon ein paar Fan-Fragen zu ihrer neuen Liebe. Ein Follower wollte wissen, wie lange sie schon zusammen sind: "Noch nicht lange, kam auch alles sehr unerwartet", verriet sie daraufhin. "Ich habe mich ohne jegliche Erwartungen und Hintergedanken mit ihm auf einen Kaffee getroffen, weil er in München war. Als er dann zur Tür hereinkam, habe ich direkt seine positive Aura bemerkt und das war für mich besonders."

