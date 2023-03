"Bachelor in Paradise"-Star Pamela Gil Matas Sohn ist da!

Pamela Gil Mata hat süße Neuigkeiten zu verkünden. Im vergangenen Oktober hatte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin überglücklich verkündet, dass ihr Partner und sie zum ersten Mal zusammen Nachwuchs erwarten. Auch wenn die Schwangerschaft für das Paar sehr überraschend kam, hielt die Beauty ihre Community danach immer über die Entwicklung ihres Babys auf dem Laufenden. Nun war es endlich so weit: Pamelas Baby hat das Licht der Welt erblickt.

Das verkündete die Kuppelshow-Teilnehmerin nun auf ihrem Instagram-Account. Pamela postete ein kurzes Video, in dem die Familie nacheinander langsam ihre Hände öffnet, sodass zum Schluss die kleine Hand ihres Kindes zum Vorschein kommt. "Mein hübscher Sohn. Wir freuen uns darauf, dich mit Liebe zu überschütten. Mami vergöttert dich", schwärmte sie unter dem Beitrag. Auch den Namen ihres Sprösslings verriet die stolze Mama bereits: Am ersten März erblickte ihr Sohn Samir Maél das Licht der Welt. In ihrer Story verriet Pamela anschließend dann noch, dass es viel zu erzählen gebe.

In den Kommentaren freuten sich anschließend zahlreiche Fans mit den frischgebackenen Eltern. "Nur das Beste für eure kleine Familie" oder "Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt und eine ganz, ganz tolle Zeit mit eurem kleinen Wunder", schrieben die User unter dem süßen Video.

