Auf Love Island heißt es wieder zittern und bangen – denn eine neue Granate schlägt ein! In den vergangenen Wochen ging es in der Datingshow heiß her: Erste Pärchen bildeten sich und auch die ersten Tränen kullerten bei den Islandern. Jetzt werden die Karten jedoch neu gemischt: Heike ist die Neue auf der Insel der Liebe – und will den Männern so richtig den Kopf verdrehen!

Am Mittwochabend stößt die Dornstädterin zur Gruppe hinzu. Gegenüber Promiflash verriet die Blondine schon vorab, wie sie über ihren späten Einzug denkt: "Man kommt in eine Gruppe rein, in der sich alle schon kennen, man selber aber nicht. Ich denke aber, die werden mich alle nett aufnehmen und ich werde mich schnell wohlfühlen!" Die Heilerziehungspflegerin erklärte jedoch auch: Ist ihr Favorit bereits glücklich vergeben, lässt sie die Finger von ihm. "Das würde ich im wahren Leben auch nicht machen, in eine Beziehung reingrätschen", versicherte Heike.

Doch welcher Mann kommt überhaupt für die Beauty infrage? Laut eigener Aussage steht die 23-Jährige auf große, blonde Typen mit blauen Augen. Dieser Beschreibung entspricht keiner der Boys so ganz – Jannik kommt dem Ganzen mit hellen Augen und dunkelblonden Haaren jedoch recht nahe.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Heike

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Heike, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI Heike und Jannik bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de