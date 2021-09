Heiß wie Feuer! Marie Reim war bisher vor allem durch ihre berühmten Eltern Matthias Reim (63) und Michelle (49) bekannt. Die beiden sind in der Schlagerwelt sehr erfolgreich – und anscheinend möchte auch ihre Tochter bald ganz groß rauskommen. Mit Mama Michelle konnte sie schon erste Bühnenerfahrung sammeln und hat auch mehrere eigene Songs veröffentlicht. Jetzt zeigt sie allerdings eine ganz neue Seite von sich: Sie präsentiert sich ihren Fans in Lack und Leder!

Am 24. September erscheint ihre neue Single "Ich bin so verliebt" – und hierzu hat sich Marie ein extra heißes Outfit ausgesucht. Auf Instagram postete sie eine Aufnahme von den Dreharbeiten zum Musikclip der Single. Darauf kann man sie in einem glänzenden, schwarzen Outfit, bestehend aus körperbetonter Hose und einem sexy Bustier, bewundern – ihre rote Mähne rundet den sexy Look perfekt ab. In einer kleinen Vorschau kann man Marie auch tanzen sehen. Im Hintergrund lodern Flammen.

Ihre Fans sind begeistert und feiern Marie für ihren Look auf Instagram. "Du siehst so unglaublich schön aus", schreibt ein Fan. Außerdem fiebern ihre Follower auf die Veröffentlichung des Musikvideos und des Songs hin. "Ich freue mich schon riesig, hoffentlich wird er richtig gut", kommentiert einer von vielen Usern.

Instagram / mariereim_official Marie Reim, September 2021

Instagram / mariereim_official Marie-Louise und ihr Vater Matthias Reim

Getty Images Michelle und ihre Tochter Marie Reim bei der Show "150 Jahre Schlager - Das große Fest zum Jubiläum"

