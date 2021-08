Marie Reim ist definitiv erwachsen geworden! Bekannt wurde die Sängerin zunächst als Tochter von Matthias Reim (63) und Michelle (49) – zwei sehr bekannten deutschen Schlagerstars. Mittlerweile arbeitet sie aber auch an ihrer eigenen Musikkarriere und möchte selbst ganz groß heraus kommen. Und all denjenigen, die ihren Werdegang bisher verfolgt haben, fällt jetzt wohl auf: Das hübsche blonde Mädchen ist zu einer sexy Femme fatale herangewachsen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 21-Jährige ein Selfie mit ihrer Mutter Michelle. Mit knallroten Haaren, einem dezenten Make-up und einem süßen Schmollmund blickt die Musikerin in die Kamera, während sich Michelle lässig an sie lehnt. Den Schnappschuss kommentierte Marie lediglich mit einem Herz- und einem Sternen-Emoji. Durch die Hashtags #family und #music hoffen einige Fans nun darauf, dass das Mutter-Tochter-Duo demnächst einen gemeinsamen Song herausbringt.

Doch nicht nur die mögliche Kooperation der zwei Frauen wird in den Kommentaren diskutiert – auch ihre Ähnlichkeit sticht vielen Followern ins Auge. "Zwillinge – so hübsch ihr zwei" oder "So hübsch! Die Schönheit hast du definitiv von deiner Mutter", schwärmen die User unter dem Beitrag. Wie gefällt euch Maries Look? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / mariereim_official Marie-Louise Reim, Michelle und Matthias Reim

Anzeige

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Sängerin

Anzeige

Instagram / mariereim_official Marie Reim im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de