"Sehr glücklich": Sängerin Marie Reim ist wieder vergeben

Marie Reim (24) ist verliebt und zeigt der Öffentlichkeit erstmals ihren neuen Freund. Bei der Eröffnung des ersten deutschen Schlager-Cafés in Düsseldorf präsentierte die Schlagersängerin strahlend ihren Partner Raphael Wolf, einen ehemaligen Fußball-Torwart von Fortuna Düsseldorf. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen machte Marie ihre Beziehung im RTL-Interview offiziell. "Ich würde einfach nur gerne sagen, dass ich sehr glücklich bin. Und dass ich schwer verliebt bin. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte", schwärmte die Tochter der Schlagerlegenden Michelle (53) und Matthias Reim (67).

Doch wie kam es zu diesem Liebesglück? Details über das erste Kennenlernen verriet die Sängerin nicht, und auch zu Zukunftsplänen hielt sie sich bedeckt. Einen gemeinsamen Osterurlaub in der Türkei bestätigte sie jedoch freudestrahlend. Raphael, der eher die Fußballbühne gewohnt ist, schien sich in der neuen, glitzernden Welt seiner Partnerin wohlzufühlen – auch wenn er im Interview zugab, kein großes Gesangstalent zu sein. Schlager könne er aber durchaus etwas abgewinnen, betonte er charmant.

Nach einer turbulenten Zeit in der Liebe, die von einer öffentlich thematisierten Trennung geprägt war, scheint Marie in Raphael einen neuen Halt gefunden zu haben. Erst vor Kurzem hatte die 24-Jährige bestätigt, dass sie und ihr Ex-Freund Aleks bereits seit Monaten getrennte Wege gehen. Die Trennung war für sie ein Prozess des Loslassens und Lernens, wie sie in einem emotionalen Instagram-Post erklärte. "Wenn man Sachen loslässt, die einem nicht guttun, kommen zehnmal bessere dafür", hatte sie betont. Diese Einsicht scheint sich nun bewahrheitet zu haben – mit Raphael an ihrer Seite beginnt für Marie ein neues Kapitel.

Getty Images Raphael Wolf, Fußballer

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Schlagersängerin, 2025

