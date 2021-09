Bei Love Island ist die Stimmung aufgeheizt. Nachdem Jannik von Angelina einen Korb bekam, will er sich nun wieder Franzi zuwenden. Dieses Verhalten gefällt Mo ganz und gar nicht. Er macht dem Stadtbahnfahrer klar, dass er es nicht richtig findet, einer Frau Hoffnungen zu machen, wenn kein aufrichtiges Interesse dahintersteckt. Jannik reagiert patzig, doch Mo wird für seine kleine Ansprache von Fans im Netz gefeiert!

"Liebe es, dass Mo der Einzige ist, der Jannik mal klarmacht, dass sein Verhalten abf*ckt", schreibt ein User auf Twitter. "Ich liebe liebe liebe es, dass endlich mal einer ausspricht, was wir alle seit Folge eins denken, danke, Mo", schließt sich ein anderer Fan an. Die Begeisterung über die offene und ehrliche Art des Studenten ist groß: "Mo – richtig korrekter Typ. Herz am rechten Fleck", kommentiert ein weiterer Follower.

Jannik kommt bei den Zuschauern dagegen gar nicht gut weg. Der Kölner kann mit seinem Verhalten offenbar überhaupt nicht punkten. "Was ist denn Jannik für eine Zicke, WTF?", schreibt ein Fan frustriert. "Jannik ist wirklich wie ein nerviger 12-Jähriger in der Vorpubertät. Sein Hormonspiegel scheint auch noch nicht ganz eingependelt", amüsiert sich ein anderer User.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Love Island, RTLZWEI Mo und Jannik bei "Love Island"

Love Island, RTLZWEI Jannik und Mo bei "Love Island"

Love Island, RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Jannik

