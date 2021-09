Eric Sindermann (33) bringt endlich Licht in diese pikante Toilettengeschichte. Bei Promi Big Brother lebten die Stars vor allem in der Raumstation auf engstem Raum zusammen. Klar, dass man sich dort öfter in die Quere kommt. Vor allem Rafi Rachek (31) hatte ein Problem mit Danni Büchner (43) und warf ihr sogar vor, das Klo verstopft zu haben, wodurch es unangenehm gerochen habe. Doch Danni war hier gar nicht der Übeltäter. Eric klärt jetzt auf: Er hat das WC verstopft.

Der Modedesigner ist gerade bei der Familienmutter auf Mallorca und nutzte die Gelegenheit um eine Sache klarzustellen. "Weil Rafi ja behauptet hat, dass Danni das Klo verstopft hat. Leute, das war nicht so. Ich hab das Klo verstopft", offenbarte er ganz ehrlich gegenüber Promiflash. Doch was war passiert? Scheinbar lag es nicht etwa an Magenproblemen. "Ich hatte ein Feuchttuch in die Toilette gemacht, dementsprechend ist es dann über gequollen und alles ging auf meine Kappe."

Dass Rafi bei dem Vorfall direkt Danni ins Visier genommen hatte, ist keine Überraschung. Der einstige Die Bachelorette-Kandidat und die 43-Jährige waren sich von Anfang an nicht gerade grün. Nach ihrer gemeinsamen Zeit in der TV-WG blockierte die Auswanderin den Freund von Sam Dylan (30) sogar auf Social Media. "Danni ist einfach nicht kritikfähig!", meinte Rafi damals gegenüber Promiflash.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Danni Büchner

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de