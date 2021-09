Gelungenes Co-Parenting oder der nächste Hinweis auf ein Liebes-Comeback? Seit Monaten wird gemunkelt, dass sich die Ex-Partner Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (30) wieder einander annähern. Eigentlich hatten sich die Eltern einer Tochter im vergangenen Juni getrennt – und das nicht zum ersten Mal. Vor wenigen Wochen wurden die Reality-TV-Bekanntheit und der Basketballspieler dann wieder in vertrauter Pose auf einer Party erwischt. Jetzt gab es die nächste Situation, die ein Indiz für eine Reunion sein könnte: Tristan und Khloé verbrachten mit ihrer Tochter True (3) einen harmonischen Nachmittag.

In Los Angeles wurde die kleine Familie vor wenigen Tagen gesichtet. Zwischen dem NBA-Star und der Influencerin lief die Dreijährige an der Hand ihrer Eltern. Khloé und Tristan brachten die Kleine zu ihrem Tanzunterricht – und erweckten dabei den Eindruck einer glücklichen Familie. True wirkte sehr vergnügt und ließ sich von Mama und Papa in die Luft heben.

Doch auch schon vor den Gerüchten um eine Liebes-Reunion hatte es zwischen der 37-Jährigen und dem Sportler kein böses Blut gegeben. Stattdessen habe stets "Liebe und Respekt" geherrscht und die gemeinsame Erziehung von True einwandfrei funktioniert. "Er würde alles für sein kleines Mädchen tun", hatte ein Insider gegenüber US Weekly betont.

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson mit seiner Tochter True in Los Angeles, September 2021

