Kourtney Kardashian (42) und Megan Fox (35) rekeln sich gemeinsam vor der Kamera! Die Influencerin und die Schauspielerin scheinen neuerdings die neuen BFFs in der Promiwelt zu sein. Mit ihren Partnern Travis Barker (45) und Machine Gun Kelly (31) waren sie vor ein paar Tagen auch zusammen bei den MTV Video Music Awards. Nun sind die beiden Frauen ein gemeinsames Projekt angegangen – und sorgen damit bei allen für Schnappatmung!

Für die Modelinie Skims von Kourtneys Schwester Kim (40) posierten die Freundinnen in knapper Unterwäsche, wie die Fotos auf Instagram zeigen. Mal oben ohne, mal beim Kirschenfüttern – sie wissen ganz genau, wie sie die Temperatur im Netz ordentlich in die Höhe schießen lassen. "Oh mein Gott! Bin das nur ich oder steht hier irgendwas in Flammen?", ist ein User komplett aus dem Häuschen. Anderen geht es genauso – die Bilder wurden massenhaft mit Flammen-Emojis kommentiert.

"Kourt, für immer ist nicht lang genug", schreibt Megan zu den Aufnahmen auf ihrem Account. Ihre Freundin lässt diese freundschaftliche Liebeserklärung nicht unkommentiert: "Dieses Leben und das nächste."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Kourtney Kardashian, Megan Fox und Machine Gun Kelly

Snorlax/ CelebCandidly / MEGA Megan Fox und Kourtney Kardashian beim Dachterrassen Auftritt von Machine Gun Kelly im Juni 2021

Getty Images Megan Fox und Kourtney Kardashian

