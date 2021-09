Megan Fox (35), Machine Gun Kelly (31), Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (42) waren erneut zusammen unterwegs. Die Rocker und ihre Freundinnen wurden in den letzten Monaten immer wieder zusammen gesichtet. Bei den MTV Video Music Awards am Sonntag kündigten die Schauspielerin und die Keeping up with the Kardashians-Beauty sogar gemeinsam die Performance ihrer Partner an. Nach der Preisverleihung ließen die vier Stars den Abend dann zusammen ausklingen.

Nach dem glamourösen Abend bei den VMAs gingen Machine Gun Kelly und seine Freundin Megan gemeinsam mit Kumpel Travis und seiner Liebsten Kourtney aus. Fotos, die E! Online vorliegen, zeigen die Pärchen beim Abendessen in New York City. Während der Rapper in einem ausgefallenen lila Glitzer-Outfit zum Dinner erschien, setzte der Blink-182-Drummer auf einen lässigen Look in schwarzer Jeans, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Beanie. Megan begeisterte in einem knappen silbernen Mini-Kleid und Kourtney entschied sich für eine schwarze Lederhose, kombiniert mit einem geblümten Top und roten Pumps.

MGK und Travis sind schon seit mehreren Jahren gut befreundet. Die beiden Punkrocker arbeiteten außerdem schon mehrmals zusammen. Vor Kurzem ließen sie sich sogar ein Partnertattoo stechen. Für ihren Song "My Ex's Best Friend" räumten sie bei den diesjährigen VMAs sogar den Preis für das beste Alternative-Video ab.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

Snorlax/ CelebCandidly / MEGA Megan Fox und Kourtney Kardashian beim Dachterrassen Auftritt von Machine Gun Kelly im Juni 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den VMAs 2021

