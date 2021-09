Verrät Christin Queenie ihre Teampartnerin Walentina Doronina? Die zwei Reality-TV-Sternchen beweisen sich gerade in der Gameshow #CoupleChallenge. Gemeinsam kämpfen sie gegen andere Duos, beispielsweise die Big Brother-Bekanntheiten Cedric und Gina. Letztere war eifersüchtig, weil ihr jetziger Ex-Freund damals intensive Gespräche mit der einstigen Ex on the Beach-Kandidatin geführt hatte. Ausgerechnet Wales Busenfreundin Christin hatte ein offenes Ohr für Gina – und positionierte sich sogar auf ihre Seite!

Während Cedric und Walentina sich über Fitness unterhielten, beobachtete Gina das Geschehen und vertraute dabei Christin ihre Gedanken an: "Ich bin so sauer, das geht schon den ganzen Abend so", beschwerte sich die Blondine aus Berlin, woraufhin ihr Gegenüber verständnisvoll entgegnete: "Das glaube ich, bei mir wäre [das Fass] schon voll." Anscheinend findet die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin das Verhalten ihrer Partnerin ebenfalls nicht okay. Doch damit nicht genug: Als Gina sie bat, Wale nichts zu erzählen, versicherte Christin ihr: "Ich bin hier mit keinem befreundet!"

Das machte Gina dann aber stutzig: "Sie ist Walentina ja mehr oder weniger in den Rücken gefallen. Wie sie auf Walentina zu sprechen war, kam es so rüber, als hätte sie nicht so eine krasse Bindung zu ihr", betonte die 21-Jährige im Einzelinterview. Doch Christin machte ihre Meinung dann auch vor Wale deutlich: "Wenn mein Typ da sitzen würde – ich gehe da hin und sage: Das geht nicht. Auch wenn ich die Walentina mag, ich kann das nicht mit ansehen", erklärte sie.

