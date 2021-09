Er baggert, knutscht und flirtet – doch als Playboy sieht Love Island-Kandidat Jannik sich nicht! Der Kölner mischte in den vergangenen Wochen immer wieder das Leben in der Realityshow auf. Zahlreichen Frauen machte er zeitgleich schöne Augen – erst zuletzt küsste er Franzi am Morgen und datete Heike am Abend. Dass ihm deswegen nun der Ruf als Schürzenjäger vorauseilt, kann Jannik aber gar nicht verstehen!

In der Folge vom Donnerstag konfrontierten die Ladys Neuling Heike mit Janniks bisherigen Abenteuern. Ganz ehrlich informierte Andrina sie unter anderem, der Stadtbahnfahrer sei ein kleiner Playboy – und auch Franzi klärte die Nachzüglerin über ihren On-Off-Flirt mit dem 26-Jährigen auf. Als Dennis seinem Kumpel von dessen Image erzählte, war Jannik außer sich: "Ein Player? Da könnte ich schon wieder ausflippen. Wo bin ich denn ein Player? Jetzt hat Heike doch direkt keinen Bock mehr!"

Doch die Entrüstung des Hotties scheint nicht ganz angebracht – denn auch die Zuschauer sind der Meinung, dass Jannik seinem Ruf gerecht wird. "Den Begriff 'Player' finde ich viel zu schmeichelhaft für Jannik!", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer kommentierte die Sendung zudem mit: "Mmhhh, Jannik und ein Player?! Wie käme man darauf?! Es gab doch bisher nur Andrina, Lena, Andrina, Lena, dann Angelina, Franzi, Nicht-Franzi, Doch-Vielleicht-Franzi, Nein-Franzi und jetzt Heike!"

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Heike und Jannik bei "Love Island"

Love Island, RTLZWEI Franzi und Jannik bei "Love Island"

RTLZWEI Jannik bei "Love Island"

