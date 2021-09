Konnte Franzi mit ihren Kuss-Qualitäten etwa nicht überzeugen? Bei Love Island bekam die Blondine endlich die Chance, ihrem Couple Jannik etwas näherzukommen – nachdem sich dieser nicht zwischen ihr und der Granate Angelina entscheiden konnte. Bei einem Spiel in der Villa mit den anderen Kandidaten nutzte die 27-Jährige die Chance und küsste ihren Auserwählten – doch Jannik schien davon nicht gerade begeistert zu sein!

Bei der Challenge mussten sich die Männer ihre Augen verbinden und wurden dann von den jeweiligen Kandidatinnen geküsst. Den Kuss von Franzi bewertete Jannik eigentlich mit einer neun von zehn, doch diese Meinung revidierte er kurze Zeit später wieder. "Der Kuss war alles andere als gut, ganz, ganz im Gegenteil. Der Kuss war richtig schlecht", lautete das vernichtende Urteil des Stadtbahnfahrers.

Ganz so schlecht schien die Knutscherei aber dennoch nicht gewesen zu sein. Franzi und Jannik bekamen nämlich die Gelegenheit, sich in der Private Suite besser kennenzulernen – und das wurde genutzt. Im Whirlpool zog Jannik seine Auserwählte an sich ran und es wurde wild rumgemacht.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

