Drei Jahren waren Unternehmer Elon Musk (50) und Musikerin Grimes (33) ein Paar – nun ist alles aus und vorbei! Erst im Mai 2020 war ihr gemeinsames Kind, Söhnchen X Æ A-XII auf die Welt gekommen. Dass der SpaceX-Gründer und die Sängerin in einer Krise stecken, war zuvor nicht bekannt. Anfang des Monats hatten sie noch gemeinsam die Met Gala besucht. Jetzt bestätigte Elon aber höchstpersönlich ihre Trennung!

Gegenüber Page Six erklärte der gebürtige Südafrikaner: "Wir sind getrennt, aber lieben uns nach wie vor sehr. Wir sehen uns regelmäßig und haben ein tolles Verhältnis." Grimes und ihm sei es wichtig, trotz des Beziehungsendes ihren einjährigen Sohn weiterhin gemeinsam großzuziehen.

Offenbar haben ihre Karrieren dem einstigen Paar einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn: "Meine Arbeit bei SpaceX und Tesla erfordert, dass ich mich hauptsächlich in Texas aufhalte oder ins Ausland reise. Ihre Arbeit findet zum Großteil in Los Angeles statt. Aktuell wohnt sie mit Baby X bei mir in einem eigenen Zimmer", stellte Elon klar.

Anzeige

MEGA Elon Musk und Grimes in Miami

Anzeige

Twitter / elonmusk Grimes und Elon Musk mit ihrem Sohn X Æ A-XII, März 2021

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de