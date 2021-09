Hat Kylie Jenner (24) indirekt das Geschlecht ihres Babys bekannt gegeben? Vor wenigen Wochen machte die einstige Keeping up with the Kardashians-Protagonistin öffentlich, dass sie gemeinsam mit dem Rapper Travis Scott (29) ihr zweites Kind erwartet. Einige Fans sind sich bereits sicher, dass es dieses Mal ein Junge wird. Zumindest betitelte Kylie ihre Tochter Stormi Webster (3) zuletzt als ihr "Lieblingsmädchen" – vielleicht, weil sie jetzt einen Sohn bekommt? Nun machte die Unternehmerin eine weitere Andeutung!

Auf Instagram veröffentlichte Kylie ein Bild von einem Fotoshooting mit ihrer Tochter für ihre Babypflegeserie "Kyliebaby". Beide tragen darauf hellblaue Kleidung – für viele Fans ist das ein eindeutiges Indiz, dass die 24-Jährige tatsächlich einen Jungen erwartet. "Jemand bekommt einen Baby Boy" und "Es wird offensichtlich ein Junge" lauten nur zwei der vielen Kommentare, in denen User vermuten, das Geschlecht von Kylies Nachwuchs erkannt zu haben. Darüber hinaus sind in der Kommentarspalte viele blaue Herzen zu finden.

In einer früheren Promiflash-Umfrage zu Kylies erstem vermeintlichen Hinweis auf das Babygeschlecht gaben 76,4 Prozent der Teilnehmer an, dass sie glauben, die Influencerin sei wirklich mit einem Jungen schwanger. Nur 23,6 Prozent waren der Meinung, dass Kylie noch mal ein Mädchen zur Welt bringt.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im August 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, September 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

