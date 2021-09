Hat Kylie Jenner (24) schon vor Wochen Details zu ihrem Baby verraten? Erst vor wenigen Tagen bestätigte die Influencerin endlich die Schwangerschaftsgerüchte um sich und Travis Scott (29). Nach ihrer gemeinsamen Tochter Stormi (3) erwarten die beiden erneut Nachwuchs. Fans hatten das zuvor bereits vermutet – denn die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hatte in einem Video ausnahmsweise nicht zu Sushi mit rohem Fisch gegriffen. Ähnlich investigative Follower behaupten nun im Netz: Kylie hat sogar schon das Geschlecht ihres zweiten Kindes verraten!

Schon vor zwei Wochen kam den Instagram-Followern ein Post der 24-Jährigen verdächtig vor. Damals hatte Kylie ein Foto ihrer Tochter Stormi geteilt und geschrieben: "Mein Lieblingsmädchen." Dahinter ist ein blauer Herz-Emoji zu sehen – für die Fans ein Grund, um zu spekulieren. "Sie ist dein Lieblingsmädchen, weil du jetzt einen Jungen bekommst?", fragt sich ein User in der Kommentarspalte. Andere sind sogar fest überzeugt. "Oh, sie bekommt also einen Jungen. Verstanden!", schrieb ein Follower und stand mit diesem Gedanken nicht alleine da.

Auch hinsichtlich des Geburtstermins stellte Kylies Community schon fleißig Ermittlungen an. Im Verkündungsvideo ist die Reaktion ihrer Mutter Kris (65) auf die Babynews zu sehen. Dabei trägt das Familienoberhaupt einen Pyjama, den es auch am Muttertag getragen hatte. "Wenn sie damals in der sechsten Woche war, wäre der erste Tag von Kylies Schwangerschaft der 28. März. Das heißt, sie ist ungefähr in der 23. Woche und der Geburtstermin ist im Februar", errechnete ein Fan.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

Instagram / krisjenner Kylie und Kris Jenner, US-Reality-TV-Stars

