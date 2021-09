Gibt es mit Bill Kaulitz (32) bald zum ersten Mal einen prominenten Bachelor? Obwohl der Tokio Hotel-Frontmann fleißig datet, möchte ihm das passende Gegenstück einfach nicht über den Weg laufen. Vor allem seine männlichen Date-Partner seien meistens nur auf Sex aus, beklagte er kürzlich. Nun scheint Bill genug zu haben. Er könnte sich vorstellen, im TV auf die Suche nach der großen Liebe zu gehen.

Zu Gast in der YouTube-Show World Wide Wohnzimmer verriet der 32-Jährige nun überraschend: "Ich wäre gerne mal so 'Bachelor'-mäßig unterwegs, weil ich ja so ein Dating-Problem habe." In dem Gespräch outete Bill sich sogar als großer Fan der Bachelor- und Bachelorette-Staffeln. "Ich liebe all diese Dating-Sachen und ich denke dann immer, ich würde das total gerne machen und gehe dann in meinem Kopf durch, wie ich das so machen würde", plauderte er aus.

Während bei der Bachelorette regelmäßig eine bekannte Single-Lady nach einem Partner sucht, waren die Rosenkavaliere bisher eher unbekannt. Bill wäre somit der erste Promi-Bachelor. Ein Problem gibt es jedoch: Der Musiker hätte am liebsten keine Kameras dabei. Diese Forderung würde die Umsetzung eines Datingformats natürlich mehr als schwierig gestalten, trotzdem richtete Bill sich direkt an RTL: "Das wird teuer, aber macht ein Angebot."

Getty Images Bill Kaulitz, Januar 2017 in Berlin

Instagram / billkaulitz Sänger Bill Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

