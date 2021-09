Schlechte Nachrichten aus dem Hause Reedus. 2018 hatte Schauspieler Norman Reedus (52) mit seiner aktuellen Partnerin Diane Kruger (45) den ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Doch der The Walking Dead-Star hat aus seiner früheren Beziehung mit Model Helena Christensen bereits den 21-jährigen Sohn Mingus Reedus – und genau der scheint jetzt mächtig Probleme zu haben. Mingus wurde nämlich wegen Körperverletzung verhaftet und angeklagt.

Das berichtete nun The New York Daily. Doch was führte zu Mingus' Verhaftung? Am Freitagabend war das Male-Model in New York City auf dem San Gennaro Street Festival, als sich der Vorfall ereignete: Mingus soll einer 24-jährigen Frau ins Gesicht geschlagen haben. Augenzeugen berichteten, dass Mingus die Frau nicht kannte und er sie angegriffen habe, nachdem sie in einen Streit verwickelt waren.

Kurz nach dem Angriff wurde er deshalb in Gewahrsam genommen. Das mutmaßliche Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert und wegen Verletzungen im Gesicht behandelt. Inzwischen wurde Mingus zwar von den Behörden wieder freigelassen, wurde aber dennoch wegen Körperverletzung angeklagt.

Getty Images Norman Reedus mit seinem Sohn Mingus 2012

Instagram / lucien.reedus Mingus Reedus im Juni 2018

Getty Images Norman Reedus, Schauspieler

