Vergeht Narumol die Zeit mit ihrer Tochter zu schnell? 2009 lernte die Thailänderin bei Bauer sucht Frau den Landwirt Josef kennen. Ein Jahr später gaben sie sich das Jawort, 2011 wurde dann ihre gemeinsame Tochter Jorafina geboren. Diese ist demnach schon zehn Jahre alt und damit nicht mehr allzu weit von der Pubertät entfernt. Narumol gibt das jetzt schon etwas zu denken.

In der Sendung "Bauer sucht Frau – Nachwuchs auf den Höfen" verriet die diesjährige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin über ihre Tochter: "Sie war so leicht zu erziehen. Sie ist schlau und sie lernt schnell – wenn sie will. Aber wenn sie nicht will, dann kann man es auch vergessen." Solang sie die Zeit mit Jorafina noch in Ruhe genießen könne, wolle sie das auch tun. "Aber irgendwann kommt die Pubertät. Das muss man auch akzeptieren, aber so lange ist sie noch mein kleines Schatzilein", betonte Narumol.

Doch muss sich die Dirndl-Designerin da überhaupt so große Sorgen machen? Jetzt scheint die Zehnjährige mit ihren Eltern jedenfalls noch nicht im Clinch zu liegen, wie das oft in der Pubertät der Fall ist. Sie widmete Narumol und Josef sogar zuckersüße Worte: "Meine Mama und meinen Papa habe ich ganz, ganz, ganz, ganz, ganz doll lieb, weil sie mir immer helfen, wenn ich was brauche." Sie gehe auf dem Bauernhof total auf und liebe es, die Tiere zu versorgen.

RTLZWEI/Karl Vandenhole Narumol bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / narumolofficial Bauer Josef, Jorafina und Narumol im Legoland, 2017

Facebook / Narumol David Bauer Josef und Frau Narumol, Mai 2014

