Narumol erinnert sich an ihre Hochzeit mit Bauer Josef! Das Paar lernte sich bei Bauer sucht Frau kennen. 2010 ging das Paar dann den Bund fürs Leben ein – wenig später setzte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Jorafina dem Liebesglück der Eheleute das Krönchen auf. Mittlerweile sind bereits elf Jahre vergangen, seit die Thailänderin und der Landwirt sich das Jawort gegeben haben – zu diesem Anlass gratulierte Narumol ihrem Josef nun auf besonders liebevolle Art!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Kampf der Realitystars-Kandidatin einige Aufnahmen ihrer Hochzeit mit ihrer großen Liebe. Bei dem Anblick wurde Narumol wohl ziemlich nostalgisch, wie in der Betitelung des Posts mehr als deutlich wird. "Elf Jahre sind wir schon zusammen... Das war am 5. Juli 2010", erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit mit dem sympathischen Akzent an diesen schönen Tag zurück.

Die Fans feierten den süßen Rückblick total – und auch diverse "Kampf der Realitystars"-Kollegen wie Andrej Mangold (34), Jenefer Riili und Leon Machère (29) freuten sich über den tollen Post. "Einfach Zucker ihr zwei", schrieb beispielsweise YouTuber und Sänger Leon.

Instagram / narumolofficial Bauer Josef und seine Ehefrau Narumol auf ihrer Hochzeit 2010

ActionPress Bauer Josef und Narumol beim RTL-Spendenmarathon am 22. November 2013

United Archives GmbH/ Action Press Leon Machère, YouTuber und Musiker

