Die Kleinen werden ja so schnell groß – findet besonders Bauer sucht Frau-Kultkandidatin Narumol. Die Thailänderin mit dem sympathischen Dialekt lernte in der fünften Staffel Landwirt Josef kennen. Die beiden verliebten sich in der Kuppelshow und konnten nur wenig später verkünden, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten: Mittlerweile ist ihr Töchterchen Jorafina sechs Jahre alt und wird ab diesem Sommer die Schulbank drücken. Für Narumol schon letztes Jahr ein unfassbarer Gedanke: "Mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Mein Kind wird nächstes Jahr eingeschult. Wahnsinn", staunte die Mehrfach-Mama im Promiflash-Interview.



