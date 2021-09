Für Steffen und Nicole geht ein großer Wunsch in Erfüllung. 2013 haben sich der Landwirt und die Rothaarige in der von Inka Bause (52) moderierten Kuppelshow Bauer sucht Frau kennengelernt und sind seitdem sehr glücklich miteinander. Zwei Jahre später machte der Schäfer seiner Liebsten einen Heiratsantrag – die Hochzeit fand jedoch erst fünf Jahre später statt. Nun gehen die beiden einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby!

In der Sendung "Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen" verriet Nicole: "Unsere Schäfchen haben Nachwuchs bekommen und die springen ganz süß hier rum. Aber nicht nur die Schafe sind im Babyglück, sondern wir auch. Wir sind nämlich auch schwanger." Die 37-Jährige ist bereits im achten Monat ihrer Schwangerschaft angekommen und weiß demnach auch schon, ob sie und Steffen sich über eine kleine Tochter oder einen Sohn freuen können: "Wir kriegen ein Mädchen." Mittlerweile haben sie auch schon einen Großteil der Babyausstattung zusammen – das Zimmer muss nur noch hergerichtet werden.

Steffen und Nicole wünschen sich schon länger gemeinsamen Nachwuchs. Bis sie sich diesen Traum verwirklichen konnten, war es jedoch ein langer Weg. "Bei uns war es nicht so einfach, schwanger zu werden, deswegen sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen", erzählte Nicole. Dort habe man sie gut beraten und unterstützt, sodass es mit der Schwangerschaft dann recht schnell geklappt hat.

