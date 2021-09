Rechnet Amelia Gray Hamlin (20) hier mit ihrer vergangenen Beziehung ab? Das Model hatte zuletzt total happy an der Seite von Scott Disick (38) gewirkt – umso überraschender kamen für viele vor gut zwei Wochen die Berichte über das Liebes-Aus der beiden. Bestätigt haben die Stars die Trennung noch nicht. Doch nun postet Amelia auf einmal einen tiefsinnigen Spruch im Netz – spielt sie damit auf ihren mutmaßlichen Ex an?

"Je länger du dich mit Dingen beschäftigst, die nicht für dich bestimmt sind, desto länger schiebst du die Dinge auf, die es wirklich sind", heißt es nun in einer Instagram-Story der 20-Jährigen. Bereits kurz nach den Trennungsnews machte Amelia mit kryptischen Zeilen auf sich aufmerksam: "Gib dich niemals mit weniger zufrieden. Nicht mit deinem Job, deinen Freunden und vor allem nicht mit deinem Herzen", hieß es in einem Zitat.

Amelia scheint ihrem Herzschmerz aber nicht allzu viel Raum zu geben. Zumindest ist die Laufstegschönheit gerade bei der Fashion Week in Mailand. Neben ihren Jobs bei den Shows genießt sie auch ihre Freizeit in Europa, wie sie ihren Fans auf ihrem Account mit Aufnahmen beweist.

Anzeige

Instagram / ameliagray Scott Disick und Amelia Hamlin

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Amelia Hamlin und Scott Disick, 2021

Anzeige

Instagram / ameliagray Model Amelia Gray Hamlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de