Hat Amelia Hamlin (20) nun Scott Disick (38) wegen seinen Läster-DMs abserviert? Zuletzt machte Scott Schlagzeilen, als er Model Younes Bendjima (28) Nachrichten über ihre gemeinsame Ex Kourtney Kardashian (42) schrieb. Darin beschwerte er sich über die öffentlichen Liebeleien von Kourtney und Musiker Travis Barker (45). Zunächst schien es so, als würde Amelia Scott den Rücken stärken, doch nun vermuten Fans, dass die beiden inzwischen getrennte Wege gehen.

Auf Instagram teilte der "Flip it like Disick"-Star ein Bild einer leeren Terrasse mit dem Spruch "Life's a real beach", was so viel bedeuten soll wie "Das Leben ist echt scheiße". Kurz darauf postete Amelia ein Foto von einem T-Shirt mit der Aufschrift "Don't you have a Girlfriend?" (auf Deutsch: "Hast du nicht eine Freundin?"). Doch das ist noch nicht alles. Auch Amelias Mutter Lisa Rinna meldete sich auf Instagram. Sie teilte ein Foto vom Sänger Harry Styles (27) und wenig später ein Video, in dem sie tanzt. Zur Erklärung: Der Real Housewives of Beverly Hills-Star hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie kein Fan von Scott ist. Stattdessen wünsche sie sich One Direction-Sänger Harry als potenziellen Schwiegersohn.

In den Kommentaren von Lisas Posts wird nun spekuliert, was das Zeug hält. Ein Nutzer schrieb: "Tanzt du vor Freude, weil sie sich getrennt haben?" Ein weiterer Abonnent fragte: "Verkündest du hiermit, dass Amelia und Scott sich getrennt haben?"

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2021

Instagram / letthelordbewithyou Amelia Hamlin und Scott Disick, 2021

Getty Images Lisa Rinna, Reality-TV-Star

