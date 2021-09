Warum wurde "Love Island – Aftersun" nicht ausgestrahlt? Im vergangenen Jahr fand der Talk nach der Show fast täglich statt – diesmal waren jedoch nur zwei große Highlight-Shows geplant. Die erste davon sollte Cathy Hummels (33) eigentlich am gestrigen Tage moderieren – allerdings fiel der Talk einfach kommentarlos aus, was bei den Zuschauern für große Verwirrung sorgte. Nun schaffte RTL2 Klarheit!

Eigentlich sollte die Show, in der auch diverse Stars wie Claudia Obert (60), Julian Evangelos (29) und Stephanie Schmitz (27) vertreten sein sollten, direkt im Anschluss an die Datingshow kommen – das war jedoch nicht der Fall. Eine Sendersprecherin erkläre den Ausfall des Talks gegenüber Promiflash folgendermaßen: "Aufgrund von produktionellen Problemen konnte die für gestern Abend geplante Sendung 'Love Island – Aftersun: Der Talk danach' nicht ausgestrahlt werden."

Der Ausfall stimmte die Zuschauer sehr traurig. "Wo ist Aftersun, das überall in den Programmen ausgewiesen ist?", fragte sich ein irritierter Twitter-Nutzer. Vor allem Moderatorin Cathy Hummels dürfte vermutlich ziemlich enttäuscht sein – immerhin hatte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story kurz vor der Show detailliert präsentiert, wie sie sich für die große Show in Schale geworfen hatte.

RTLZWEI / Thomas Reiner Tobias Wegener, Claudia Obert und Tim Kühnel bei "Love Island – Aftersun"

RTLZWEI / Thomas Reiner Julian Evangelos und Stephanie Schmitz bei "Love Island – Aftersun"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021 auf Mallorca

RTLZWEI / Thomas Reiner Jannik, Franziska und Mo bei "Love Island – Aftersun"

