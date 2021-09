Liebe, Job und Co. – so sieht Emilia Würschings Leben nach Love Island aus! In der diesjährigen Frühjahrsstaffel des Flirtformats war die schöne Blondine auf der Suche nach einem passenden Partner. Fündig wurde sie jedoch nicht. Kurz vor dem Finale hatte sie sich von Alex Born entcoupelt und die Sendung als Single verlassen. Danach wurde es ruhig um Emilia. Im Promiflash-Interview verriet sie nun, was sich seitdem in ihrem Leben getan hat.

"Wirklich verändert hat sich mein Leben nicht. Klar teile ich nun den Großteil meines Lebens mit der Öffentlichkeit. Trotzdem bin ich immer noch ich – egal ob mit 125.000 Followern mehr oder weniger", stellte die Kissingerin klar. Auch in ihrem Liebesleben hat sich seither nicht wirklich etwas getan. "Beziehungsstatus: kompliziert", gab Emilia gegenüber Promiflash preis.

Im Gegensatz zu vielen ihrer "Love Island"-Kollegen wolle Emilia keine Vollzeit-Influencerin werden. "Hauptberuflich war und bleibe ich Studentin", stellte sie klar. Die Netz-Beauty sei sich der Schnelllebigkeit von Social Media bewusst. "Deshalb möchte ich auch weiterhin meinen Fokus auf mein Studium richten und alles andere wird sich dann ergeben", gab Emilia einen kleinen Ausblick auf ihre Zukunft.

Einen Wermutstropfen hatte ihre "Love Island"-Teilnahme dann aber doch: Sie hat Freunde verloren. "Leider musste ich von 'Freunden' feststellen, dass sie wohl doch keine wahren Freunde waren, aber auch über diese Erkenntnis bin ich im Nachhinein froh", verriet Emilia gegenüber Promiflash.

Emilia Würsching, "Love Island"-Bekanntheit

Emilia Würsching, "Love Island"-Bekanntheit

Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin

Emilia Würsching im Juli 2021

