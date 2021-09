Verona Pooths (53) Sohn San Diego (18) ist in die USA gezogen – und seine Mama findet das super! In einem Interview offenbarte der Sohn des TV-Stars, dass er für seine Golfkarriere den Wohnort gewechselt hat. Der 18-Jährige lebt jetzt in Florida – weit weg von Mama Verona, Papa Franjo (52) und seinem Bruder Rocco (10). Im Promiflash-Interview plauderte Verona jetzt offen über den Abschied von ihrem ältesten Sohn und verriet dabei: Sie hat Diego mit bestem Gewissen in die Staaten entlassen!

"Diego ist 18 Jahre alt, 1,94 Meter groß und spricht drei Sprachen. Den Rest der Zeit verbringt er mit Sport. Ich habe ihn daher ganz gut aus dem Haus lassen können. Ich habe ihm immer gesagt, die Welt ist groß und bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast so viel Support von deiner Familie bekommen, du musst jetzt schon was bewegen", erzählte Verona gegenüber Promiflash im Rahmen des Ferrero Kindertages 2021. Denn die Fernsehbekanntheit habe ihrem Sohn immer ans Herz gelegt, das Beste aus sich herauszuholen. "Ich habe immer gesagt, bei mir wird nicht gechillt, du musst irgendwas machen", gab die 53-Jährige zu verstehen. Daher habe sie Diego sehr ermutigt, für seine Golfkarriere in die USA zu gehen.

Doch Verona habe ihrem ältesten Spross auch mitgegeben: Ihm Leben gibt es nichts umsonst. Diego leiste momentan ein hohes Pensum. Der Sportler golfe aktuell bereits einige Stunden vor der Schule, nach der Schule gehe das Training weiter. Außerdem bemühe sich der 18-Jährige gerade um ein Stipendium, um in Florida zu studieren. "Ich habe ihm gesagt, entweder du fährst mit dem Fahrrad zur Uni in Aachen oder du kümmerst dich um ein Stipendium, um in Florida zu studieren", erklärte die Unternehmerin.

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth, September 2021

Instagram / san_diego_pooth Promi-Spross San Diego Pooth

Instagram / verona.pooth San Diego Pooth mit seiner Mutter Verona

