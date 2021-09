Katie Price (43) und ihr Sohn Harvey (19) gehen unter die Autoren! Die britische TV-Bekanntheit weicht nicht von der Seite ihres ältesten Nachwuchses. Der Grund: Der inzwischen 19-Jährige leidet von Geburt an unter dem sogenannten Prader-Willi-Syndrom welches massive Entwicklungsstörungen verursacht hat. Der junge Mann ist in seinem Alltag auf umfangreiche Hilfe angewiesen. Nun haben Mutter und Sohn ein Projekt daraus gemacht: Katie und Harvey bringen ein Buch über ihr Zusammenleben raus!

"Ich bin so aufgeregt, das Cover für mein und Harveys Buch zu enthüllen", teilte Katie nun stolz ihrer Community via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte die Beauty auch eine Aufnahme vom Einband des Werkes: Freudestrahlend umarmt sie ihren Spross, der ebenfalls bis über beide Ohren in die Kamera grinst. "Harvey and Me – A Mother's Love" lautet der Titel des Buches, welches schon jetzt vorbestellbar ist.

Am 26. Oktober soll Katies Buch dann in allen Buchläden des Landes sowie online erhältlich sein. Vielleicht feiern die 43-Jährige und ihr Sohnemann diesen Tag ja gemeinsam – immerhin wohnt das Duo sonst größtenteils getrennt voneinander. Anfang September zog Harvey nämlich tatsächlich bei seiner Mama aus, um ein College besuchen zu können.

Instagram / katieprice Katie Price und Harvey Price

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price im November 2020

