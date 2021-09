Im Hause Price werden die Kinder langsam flügge! Katie Price (43) hat insgesamt fünf Kinder – ihr Sohn Harvey (19) ließ die Influencerin vor wenigen Wochen fast vor Stolz platzen: Der Teenager, der seit der Geburt unter anderem an dem Prader-Willi-Syndrom leidet, hat seinen Schulabschluss in der Tasche! Doch nach diesem Glücksmoment folgt nun der Moment des Abschieds: Harvey wird nun ausziehen, um ein College zu besuchen.

Wie The Sun berichtet, wird Harvey seine Ausbildung an einem College fortsetzen, dass drei Stunden von seiner Mutter entfernt ist. Wohnen wird der 19-Jährige ebenfalls dort. "Katies Herz ist gebrochen, aber sie weiß, dass Harvey eine tolle Zeit am College haben wird. Er wird nun das erste Mal diese Woche dort übernachten, um sich daran zu gewöhnen, nicht mehr zu Hause zu sein", plaudert ein Insider aus.

Das ist nicht das Einzige, was Katie aktuell durchmachen muss. Die TV-Persönlichkeit erlebte vor ein paar Tagen Schreckliches: Sie wurde in ihrem Zuhause von einem Mann überfallen und so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Aufgrund der furchtbaren Geschehnisse sagte das einstige Model ein Event vergangene Woche ab.

Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2021

Mirrorpix / MEGA Harvey und Katie Price

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im November 2020

