Steigt dieses Kunstwerk Heidi Klum (48) zu Kopf? Die Frau von Tom Kaulitz (32) wurde schon in so mancher Form von Künstlern verewigt: Erst vergangenen Monat wurde ihr ein Aktgemälde von sich geschenkt – jetzt folgte die nächste Kreation. Bei einer Veranstaltung in Hamburg wird nun eine Statue von Heidis Gesicht präsentiert. Das skurrile Ausstellungsstück scheint ihr so gut zu gefallen, dass sie jetzt ein Foto davon auf Social Media teilte.

Bei dem Event Photopia Hamburg werden an verschiedenen Ständen Skulpturen, Fotos und Videos ausgestellt – darunter auch ein Kunstwerk von Heidi. Die scheint sich so sehr über die Hommage zu freuen, dass sie ein Bild davon gleich auf ihrer Instagram-Seite teilte. Dazu verkündete die Model-Mama: "Ich freue mich, Teil der Photopia Hamburg zu sein!" In den Kommentaren sind sich Fans noch nicht ganz einig darüber, was sie von Heidis goldener Statue halten sollen. Während ein Nutzer meint: "Sehr genialer Job", kommentiert ein anderer: "Das sieht so scheiße aus". Na ja, Hauptsache, Heidi gefällt das ihr gewidmete Kunstwerk.

Bei dem Event in Hamburg wird auch ein guter Freund des Models mit dabei sein: Kristian Schuller. Der deutsche Fotograf dürfte vielen Leuten von diversen Fotoshootings bei Heidis Castingshow Germany's next Topmodel in Erinnerung sein.

Getty Images Heidi Klum im September 2021

Getty Images Heidi Klum beim Finale von "America's Got Talent" 2021

Getty Images Fotograf Kristian Schuller, Oktober 2018

