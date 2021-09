Was sagt eigentlich Désirée Nicks (64) Sohn Julius Heinrich Ferdinand zu der neuesten Aktion seiner Mutter? Am vergangenen Wochenende sorgte die TV-Bekanntheit für reichlich Aufsehen: Anlässlich ihres anstehenden 65. Geburtstages am kommenden Donnerstag zog die Blondine komplett blank. Lediglich in High Heels und mit Perlenschmuck bekleidet rekelte sich die Kabarettistin auf neuen Bildern auf einem Bett. Ganz schön sexy – oder was meint ihr Sohnemann dazu?

"Ich ordne die Bilder meiner Mutter als absolut ikonisch ein", verriet der inzwischen 24-Jährige gegenüber Bild. Der Prinz von Hannover ist sogar überzeugt davon, dass seine Mama jungen Frauen mit diesen Schnappschüssen etwas vormache."Mit 18 als Nacktmodell zu posieren ist nicht sonderlich spektakulär, mit 65 ist es eine Herausforderung und ein klares Zeichen gegen Altersdiskriminierung", stellte der stolze Nachwuchs klar.

Schon in Zeiten des Barocks habe man den weiblichen Körper regelmäßig zelebriert, erinnerte Julius Heinrich Ferdinand, der sich aktuell in London aufhält. Ihre Intimzone hielt Désirée zwar noch bedeckt, doch ihr Spross machte Hoffnung: "Vielleicht zeigt meine Mutter ja zum 70. alles!"

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2021 in München

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de