Désirée Nick (64) provoziert normalerweise nur allzu gerne mit ihrer spitzen Zunge – jetzt zeigt sie jedoch vollen Körpereinsatz! Die gebürtige Berlinerin hat sich mit ihrer frechen Art im Laufe ihrer Karriere in die Herzen von zahlreichen Fans gelästert und gelacht. Ihren 65. Geburtstag am 30. September feiert die Kabarettistin schon jetzt mit einem ganz besonderen Gruß an ihre Bewunderer: Désirée posierte jetzt nämlich für aufreizende Nacktfotos!

Für Bild am Sonntag ließ Désirée jüngst die Hüllen fallen: Auf den Bildern rekelt sich die einstige Dschungelkönigin beispielsweise nur in High Heels und Perlenschmuck auf einem Bett – dabei verdeckt sie ihren Intimbereich nur mit einer goldfarbenen Rose. Und auf die Ergebnisse des Fototermins ist die Blondine offenbar so richtig stolz. "Ich finde, jede Frau mit 65 verdient ein Nacktshooting – und zwar auf Krankenschein", forderte Désirée und betonte: "Mit 65 bist du nicht mehr taufrisch, aber auch noch nicht gaga. Es ist eigentlich die beste Zeit."

Mit dem Altern hat Désirée offenbar kein großes Problem – im Gegenteil. "Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen – und speziell die Frauen – Angst davor haben, älter zu werden", fragte sie sich und teilte ihre Erfahrung: "Denn jetzt, wo ich älter bin, weiß ich: 95 Prozent der Dinge, vor denen man Angst hat, treten überhaupt nicht ein."

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Januar 2021

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2021 in Berlin

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

