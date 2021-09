Elena Miras (29) schwebt auf Wolke sieben! Die einstige Love Island-Kandidatin machte ihre Beziehung zu dem Rapper Xellen7, der mit bürgerlichem Namen Leandro Teixeira heißt, Anfang des Jahres öffentlich. Nun wagte das Paar den nächsten Schritt: Die Brünette und der Musiker wollen mit Elenas Töchterchen Aylen in ein gemeinsames Haus ziehen. Nun verdeutlichte die Reality-TV-Queen, wie stark ihre Gefühle für ihren Leandro sind!

Fans konnten der 29-Jährigen in einem Q&A auf Instagram Fragen stellen. Natürlich wollten diese eine Menge über Elenas Liebe zu Leandro wissen: Ein Follower fragte unter anderem, ob die Beauty in ihrer Beziehung glücklich sei. Darauf hatte sie eine mehr als deutliche Antwort parat: "War noch nie glücklicher!" Außerdem betonte sie, dass sie sich keinen anderen Mann an ihrer Seite wünschen würde.

Elena scheint sich mit Leandro sogar so sicher zu sein, dass sie vor Kurzem erst verriet, sich weiteren Nachwuchs mit ihm vorstellen zu können. "Aber auch nur weil ich den perfekten Mann dafür habe. Ansonsten würde ich Nein sagen", plauderte sie im August in ihrer Instagram-Story aus.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen und ihrem Freund

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen und ihrem Freund Leandro Teixeira

Instagram / elena_miras Elena Miras und Aylen im Mai 2021

